Lebenszeichen - Warlamis – Grafische Meisterwerke

Die Jahresausstellung 2020 im Kunstmuseum Waldviertel lässt in das grafische Werk des 2016 verstorbenen Universalkünstlers und Gründers des Museums, Makis Warlamis blicken.

Neben den bekannten, meist großformatigen malerischen Zyklen und Themen, die im In- und Ausland nach wie vor tausende Menschen faszinieren, hat Warlamis ein umfangreiches Archiv an grafischen Arbeiten hinterlassen. Skizzen, Ideen, Entwürfe, kleinere Zyklen, architektonische Experimente, Porträts, Studien, Illustrationen uvm. In den Skizzenbüchern, die ihn auf allen Wegen und Reisen stets begleiteten, finden sich Spuren seines unentwegten Schaffensflusses.

Dieser Leidenschaft und künstlerischen Disziplin des Universalkünstlers Warlamis widmet das Kunstmuseum die Ausstellung „Lebenszeichen“ mit einem noch nie gezeigten Querschnitt. Nirgendwo, wie in der Zeichnung, der Grafik, lässt sich die ganz persönliche Handschrift des Künstlers deutlicher erkennen, das Werden des unverwechselbaren Kunstwerkes klarer nachvollziehen.

Auch bei der Jahresausstellung 2020 widmet sich das Kunstmuseum im Besonderen den Kindern. Im Kindergrafik-Kabinett der Ausstellung „Lebenszeichen“ können kleine und große Künstler eine endlose Wand-Zeichnung mitgestalten.