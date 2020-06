Wald-Auwald-Auwaldbäume

Eine Reise durchs wilde Grün der Donau-Auen. Alte Bäume sind nicht nur ein erhabener Anblick, sondern auch von unschätzbarem Wert für die Natur.

Sie bilden einzeln oder als Wald den Lebensraum für unzählige Organismen, bieten ihnen Unterschlupf oder Nahrung.

Erfahren Sie mehr darüber, wie dieses Zusammenleben in den Auwäldern funktioniert, welche Baumarten es gibt, welche Eigenheiten und welcher Lebenslauf sie auszeichnet. Begleitet werden Sie von einem erfahrenen Nationalparkförster. Er erklärt Ihnen, wie Sie diverse Bäume zu unterschiedlichen Jahreszeiten erkennen können, warum Totholz so spannend ist, was es mit dem Eschentriebsterben wirklich auf sich hat und wo seine Lieblingsbäume wachsen. Aufschlussreich und kurzweilig für alle, die gerne einen genauen Blick auf die Wälder im Nationalpark Donau-Auen werfen wollen.

Dauer: ca. 3 Stunden

Preise

Erwachsene € 19,00 | Kinder € 10,00

Anmeldung bis 3 Tage vor Veranstaltungstermin erforderlich!

Tel. 02214/2335

Für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Festes Schuhwerk wird empfohlen!

Treffpunkt: Infostelle im Schloss Café