Krems meets Gabrovo

Im Exkurs #5 wird die Donau mit Cartoons aus der Sammlung des Museum of Humour and Satire in Gabrovo/Bulgarien thematisiert.

Die Donau dient als verbindendes Element zwischen zehn europäischen Ländern. Dabei wird Arbeit und Wirken der Arbeitsgemeinschaft der Donauländer Europas erklärt.

Das Museum of Humour and Satire in Gabrovo/Bulgarien sammelt humoristische und satirische Darstellungen als Ausdrucksmittel in der bildenden Kunst, Literatur, Fotografie, Film, Theater. Die Sammlung umfasst mehr als 50.000 Werke von 6.830 Kulturschaffenden.

Das Karikaturmuseum Krems präsentiert in Exkurs #5 eine Auswahl von 34 Arbeiten zum Thema Donau und Europa.

Kurator/innen: Margarita Dorovska, Direktorin Museum of Humour and Satire in Gabrovo, und Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor Karikaturmuseum Krems