„FOOTLOOSE“- nach 15 Jahren kommt das legendäre Broadway-Musical nach Güssing zurück- mit Dialogen in deutscher Sprache und der Original-Musik!

Erleben Sie noch einmal den tanzversessenen Ren und seinen Kampf gegen Spießertum, sowie seine Liebe zur Pfarrerstochter Ariel. 30 Schauspieler, Tänzer und Sänger unterstützt von einer Live-Band bringen dabei die unvergessenen Hits auf die Bühne –“Holding out for a hero“, „Let’s hear it for the boy“ bis zum Titelsong „Footloose.

Die Musikalische Leitung hat Belush Korenyi und die Regie Marianne Resetarits inne. Als Choreographin konnte wieder Sophie Kubec, für den Gesang Gordon Bovinet und für das Schauspiel Ilse Harzfeld gewonnen werden. Für das Lichtdesign zeichnet, der auf internationalen Bühnen wirkende, Michael Grundner und für das Bühnenbild der bekannte Industriedesigner Peter Schaberl verantwortlich.