Komödie von Ray Cooney - Die Schloss-Spiele Kobersdorf präsentieren im Sommer 2020 eine der erfolgreichsten Boulevardkomödien der jüngeren Theatergeschichte. Getränkt von britischem Humor entfaltet sich eine Kettenreaktion an Katastrophen.

Intendant Wolfgang Böck schlüpft dabei in die Rolle eines Staatsministers. Dieser ist Mitglied der Konservativen Partei und schwänzt eine wichtige Parlamentsdebatte für ein erotisches Abenteuer mit der Sekretärin der Opposition. Im Hotelzimmer beginnen die Hüllen zu fallen. Doch dann fällt der Blick auf einen unheimlichen Unbekannten. Für Besonnenheit bleibt keine Zeit: Der neugierige Zimmerkellner steckt in alles seine Nase.

Die ahnungslose Frau des Ministers will ihrem Mann eine Überraschung bereiten. Der leidensfähige Sekretär des in die Enge Getriebenen muss schließlich für alles den Kopf hinhalten. Gemeinsam flüchtet man sich von einer Lüge in die nächste.

Und die Lage gerät rasch außer Kontrolle …

Mit dieser Farce nahm der englische Erfolgsautor Ray Cooney im Jahr 1990 die Verlogenheit politischer Saubermänner aufs Korn. Ist die Heuchelei einmal aufgedeckt, droht bekanntermaßen ja ein rasches Karriereende.

Die Panik davor inspirierte den Komödienspezialisten Cooney zu absurden Konstellationen und wahnwitzigen Lösungsversuchen. Die atemberaubende Situationskomik des tollen Treibens besticht durch eine brillante Mechanik von Chaos und Präzision. Getränkt von britischem Humor entfaltet sich eine Kettenreaktion an Katastrophen.

Kaum jemand scheint die zwerchfellerschütternde Eskalationsspirale bremsen zu können.