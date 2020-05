MUSIK IM EXIL-Musiktage Mondsee

Während der 2. großen Katastrophe im 20. Jahrhundert, dem 2. Weltkrieg, mussten viele Künstler ihre Heimat verlassen. Präsentiert werden ausgewählte Werke, die im Exil entstanden sind.

P. Hindemith Sonate für Oboe und Klavier

H. Eisler 14 Arten, den Regen zu beschreiben, op. 70

S. Prokofjew Quintett g-Moll für Oboe, Klarinette, Violine, Viola und

Kontrabass, op. 39

E. Korngold Much Ado About Nothing, Suite op. 11

B. Bartók „Contrasts“ für Violine, Klarinette und Klavier

Marina Iglesias Gonzalo, Flöte

Julian Bliss, Klarinette

Juliana Koch, Oboe

Erik Schumann, Violine

Stewart Eaton, Viola

Quirine Viersen, Violoncello

Ulrich Wolff, Kontrabass

Henri Sigfridsson, Klavier

Auryn Quartett

KONZERTEINFÜHRUNGEN

mit Marie Christin und Andreas de Forestier und Johannes Kotschy 18:30.

STAMMTISCH MIT DEN KÜNSTLERINNEN UND KÜNSTLERN NACH DEN KONZERTEN.